Elenco do Real pede desculpas por goleada em clássico: “Somos os primeiros a fazer autocrítica”

Jogadores merengues ainda não digeriram a derrota por 5 a 2 para o Atlético, no Metropolitano, e falam em dar a volta por cima já nesta terça

O Real Madrid perdeu sua invencibilidade e liderança no Campeonato Espanhol da pior forma possível. Afinal, sofreu uma goleada por 5 a 2 para o arquirrival Atlético de Madrid, no último sábado (27), no Metropolitano. Nesse sentido, o elenco merengue ainda não digeriu o revés, pediu desculpas ao torcedor e falou em dar a volta por cima.

“Não foi o resultado que queríamos. Há coisas para melhorar e nós somos os primeiros a fazer autocrítica. O caminho é continuar trabalhando, aprender com os erros e levantar mais fortes. Temos muita temporada pela frente e muitos objetivos pela frente. Hala Madrid”, disse Carvajal.