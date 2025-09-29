Diretor do Palmeiras rebate críticas de Ceni sobre estilo de jogo e gramado

Anderson Barros classifica declarações do técnico do Bahia como "questão ética complicada" e confirma que clube fará reclamação formal à CBF / Crédito: Jogada 10

Após a vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro, a fala de Rogério Ceni sobre o estilo de jogo de Abel Ferreira gerou repercussão. O técnico do Bahia havia afirmado que a reclamação do comandante palmeirense sobre o gramado da Arena Fonte Nova não era legítima, já que um campo ruim favoreceria a forma de jogar do Verdão, com ligações diretas entre Weverton, Flaco López e Vitor Roque. Em resposta, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, afirmou que o comentário de Ceni entra em “uma questão ética complicada”.

“Quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la”, disse Anderson Barros ao ge. O gramado da Fonte Nova foi um dos assuntos mais comentados após o duelo. Durante o primeiro tempo, Lucas Evangelista e Piquerez precisaram ser substituídos com dores, e o Palmeiras apontou o piso como um fator preocupante. “Sempre que o Palmeiras faz uma reclamação, é pelo bem do futebol. É para tentar fazer com que o futebol brasileiro evolua. Em momento algum culpamos o campo ruim da Fonte Nova pelo resultado de ontem. Tanto que já falamos sobre a qualidade do gramado antes mesmo de a partida começar. O Abel falou a respeito na entrevista pré-jogo e eu informei alguns repórteres que estávamos fazendo uma queixa formal à CBF”, explicou o dirigente. Dirigente do Palmeiras lembra fala antiga de Rogério Ceni Além disso, o diretor também lembrou uma fala de Rogério Ceni em julho de 2024, quando criticou o gramado da mesma arena após derrota do Bahia, afirmando que “é preferível ter um gramado sintético do que jogar neste gramado aqui”.