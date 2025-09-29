Crespo afirma que São Paulo está passando por momento em que nada dá certo

Treinador citou que Tricolor atravessa uma fase crítica após a eliminação na Libertadores e comentou sobre os protestos no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O São Paulo atravessa uma situação muito complicada na sua temporada. Na noite desta segunda-feira (29), o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0 e conheceu a sua quarta derrota consecutiva no ano. Além disso, o Morumbis recebeu o pior público dos últimos anos e a torcida protestou nas arquibancadas. O treinador Hernán Crespo apontou que o time atravessa por um momento em que nada dá certo. O argentino recordou que o Tricolor enfrenta um momento crítico com relações as emoções, por conta da eliminação na Libertadores e que a equipe precisa fazer mais.

“É um momento que não da certo. Se pegar, cada jogo tem a sua própria história. A gente não jogou bem hoje, podemos jogar melhor ainda. É um momento crítico enquanto a emoções, sentimentos, a eliminação nunca é fácil. Criamos com dificuldades, claramente merecida a derrota. É um momento complicado que vamos sair trabalhando e acreditando. Antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais”, enfatizou. A partida ficou marcada por vários protestos nas arquibancadas. A torcida compareceu em apenas 12 mil pagantes, o menor público da temporada. Fora do alvo dos protestos, Crespo evitou comentar sobre a situação e destacou o foco na busca por uma vaga na próxima Libertadores. “Eu não vou entrar na parte política. Tento fazer o meu melhor com os meus atletas. Acho que a situação é muito particular, tudo isso não ajuda, é claro. É assim, a gente precisa focar naquilo que podemos controlar, tentar ganhar jogos e acreditar que podemos no classificar à copa internacionais”, ressaltou. Situação de Oscar Mais uma vez, Oscar ficou de fora do banco de reservas. O meia já trabalha no CT do Barra Funda após se recuperar de fraturas nas vértebras lombares. Crespo enfatizou a seriedade da lesão e como a recuperação é específica. O treinador afirmou que não quer colocar o jogador com riscos de perdê-lo por mais tempo.