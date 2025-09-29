Com o pior público do ano, São Paulo perde para o Ceará no Morumbis

Com o pior público do ano, São Paulo perde para o Ceará no MorumbisTorcida protestou após a eliminação na Libertadores e o time não se encontrou em campo, com o Tricolor chegando a sua quarta derrota seguida
O momento ruim do São Paulo parece que seguirá depois da eliminação da Libertadores. Na noite desta segunda-feira (29), sob muitos protestos, o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0, no Morumbis, que teve um público apenas 12 mil torcedores, o menor do ano.
Com o resultado, o Tricolor perde a chance de se aproximar do G6, permanecendo na sétima colocação, com 36 pontos. Já o Vozão conseguiu uma vitória pela primeira vez na casa do adversário e subiu para a 11ª posição, com 31 pontos.
Precisando de reabilitação, o São Paulo vai até a capital cearense, para o Fortaleza, na próxima quinta-feira (02). No mesmo dia, o Vozão volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Vitória, no Barradão.
São Paulo demora para se encontrar
O São Paulo começou o jogo sem conseguir aparecer muito bem, tendo diversas dificuldades. O Ceará conseguiu se encaixar bem e teve a primeira boa oportunidade. Depois de cruzamento na área, Pedro Raul subiu no meio da área e cabeceou para defesa de Rafael.
Aos poucos, o Tricolor conseguiu se encontrar no jogo e começou a ameaçar o gol alvinegro. Bobadilla recuperou a bola na intermediária e finalizou por cima do gol. Depois, Rodriguinho recebeu na área, chutou, a bola desviou no defensor e foi no travessão. Na sequência da jogada, Cédric cruzou para Luciano, que cabeceou para fora.
Ceará aproveita oportunidade e sai com a vitória
Com Lucas Moura em campo, o São Paulo voltou do intervalo melhor. Ferreira fez boa jogada, passou pela marcação e chutou na trave. Só os visitantes abriram o marcador. Matheus Bahia tentou cruza na área, Alisson cortou mal e a bola ficou oferecida para Pedro Henrique, que driblou o goleiro e marcou para o Vozão.
Pressionado, o São Paulo tentou acelerar o seu ritmo de jogo, mas pouco conseguiu produzir. O Tricolor não teve grandes oportunidades para ameaçar o gol de Diego Ferreira. Por outro lado, o Vozão teve contra-ataques para ampliar. Guilherme invadiu a área e caiu após choque com Sabino. Porém, o VAR recomendou a revisão e o pênalti acabou sendo desmarcado. Entretanto, a penalidade não fez falta e o Vozão ficou com a vitória, em meio a vários cânticos de protestos das arquibancadas contra a diretoria tricolor.
SÃO PAULO 0 X 1 CEARÁ
25° rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Público Pagante: 12.134 torcedores
Público Total: 12.342 torcedores
Renda: R$ 480.951,00
Data e hora: 29/9/2025, às 20h (de Brasília)
Gol: Pedro Henrique, 10’/2ºT (0-1)
SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Lucas Moura, intervalo) e Rafael Tolói (Sabino, 30’/1ºT); Cédric Soares (Maílton, 24’/2ºT), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Dinenno, 24’/2ºT) e Enzo Díaz; Ferreira (Lucca, 17’/2ºT) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Zanocelo, 26’/2ºT), Richardson e Lourenço (Fernando Sobral, 26’/2ºT); Galeano (Guilherme, 39’/2ºT), Paulo Baya (Pedro Henrique, intervalo) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Cartões Amarelos: Maílton e Dinenno (SPFC); Dieguinho, Lucas Moura e Guilherme (CSC)