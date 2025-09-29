Ceni rebate críticas do Palmeiras sobre gramado da Fonte Nova: ”Fica feio”

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo (29/9). Com um golaço de Ademir no segundo tempo, o Tricolor bateu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e encerrou uma sequência de quatro jogos sem triunfo. Mas, além do resultado, o gramado foi o grande tema da noite. Em coletiva, Rogério Ceni admitiu que o gramado não estava nas melhores condições, mas rebateu as críticas alviverdes.

“Acho que a cor estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente prejudica mais porque joga desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós “, disse o treinador.