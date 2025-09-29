CBF planeja diminuição dos estaduais e mudanças na Copa do Brasil

A CBF prepara mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2026. A entidade vai divulgar o novo cronograma na próxima quarta-feira (1), na própria sede, no Rio de Janeiro. Dessa forma, as possíveis novidades são diminuição nas datas dos estaduais, além de alteração no formato da Copa do Brasil, que pode ganhar final única em campo neutro.

Os estaduais devem ser mais impactados com as mudanças. Afinal, a tendência é que tenha uma diminuição de 16 para 11 datas. Já a Copa do Brasil pode ganhar mais fases com jogos únicos para reduzir a quantidade de datas. Além disso, a CBF avalia realizar a final em jogo único e em campo neutro, segundo o “ge”. Dessa forma, a decisão seria a última partida do calendário.