Cano iguala Kaio Jorge como segundo maior goleador de 2025

Argentino do Fluminense chegou a 20 gols na temporada. Vegetti, do Vasco, lidera a lista com 24
Germán Cano voltou a brilhar pelo Fluminense. Titular no primeiro jogo após a saída do técnico Renato Gaúcho, o argentino marcou um dos gols da vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o camisa 14 chegou a 20 na temporada e igualou Kaio Jorge como o segundo maior goleador.

Em quatro temporadas pelo Fluminense, é a terceira vez que Cano ultrapassa a marca de 20 gols. Em 2022 e 2023, foi o artilheiro do Brasil com 44 e 40 gols marcados, respectivamente. Contudo, o argentino sofreu com problemas físicos no ano passado e caiu de rendimento, assim como o time. Dessa forma, marcou apenas sete gols e, muitas vezes, foi reserva.

Em 2025, Cano voltou a marcar mais vezes. Melhor fisicamente, o argentino já soma 20 gols na temporada e é o artilheiro do Fluminense. Mesmo assim, foi preterido por Everaldo durante a passagem do técnico Renato Gaúcho, entre abril e setembro. Após a saída do treinador e a chegada do compatriota Luis Zubeldía, recuperou a titularidade e voltou a brilhar.

Dessa forma, Cano está novamente na briga pela artilharia da temporada do futebol brasileiro. Em segundo lugar com 20 gols, o argentino divide o posto com Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 15. O centroavante Vegetti, do Vasco, é o maior goleador do ano até o momento, com 24, sendo 12 no Brasileirão — onde também está atrás de Arrascaeta, do Flamengo, que tem 14.

Tags

Fluminense Cruzeiro

