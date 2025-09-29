Cano iguala Kaio Jorge como segundo maior goleador de 2025

Argentino do Fluminense chegou a 20 gols na temporada. Vegetti, do Vasco, lidera a lista com 24 / Crédito: Jogada 10

Germán Cano voltou a brilhar pelo Fluminense. Titular no primeiro jogo após a saída do técnico Renato Gaúcho, o argentino marcou um dos gols da vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o camisa 14 chegou a 20 na temporada e igualou Kaio Jorge como o segundo maior goleador. Em quatro temporadas pelo Fluminense, é a terceira vez que Cano ultrapassa a marca de 20 gols. Em 2022 e 2023, foi o artilheiro do Brasil com 44 e 40 gols marcados, respectivamente. Contudo, o argentino sofreu com problemas físicos no ano passado e caiu de rendimento, assim como o time. Dessa forma, marcou apenas sete gols e, muitas vezes, foi reserva.