Botafogo terá desfalque e retornos para jogo contra o Bahia

Botafogo terá desfalque e retornos para jogo contra o BahiaAlvinegro enfrenta o Tricolor de Aço, nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão
O Botafogo não poderá contar com o atacante Matheus Martins para a partida contra o Bahia. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota para o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, no último domingo (28), e precisará cumprir suspensão automática. No entanto, o time terá a volta da dupla de zaga titular.
O técnico Davide Ancelotti, aliás, já tem outras baixas no ataque. Nathan Fernandes passou por cirurgia no início do mês após fraturar o antebraço direito. Além dele, Jordan Barreira e Álvaro Montoro estão com as seleções da Colômbia e Argentina, respectivamente, na Copa do Mundo Sub-20. Joaquín Correa se recupera de lesão e não tem presença garantida.
Por outro lado, o Alvinegro terá à disposição a dupla de zaga titular. Alexander Barboza e Kaio Pantaleão precisaram cumprir suspensão automática contra o Fluminense e voltam a ficar à disposição.
O Botafogo encara o Bahia na quarta-feira (1º), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso soma 40 pontos e aparece em quinto. O Tricolor de Aço, com um jogo a menos, tem a mesma pontuação e ocupa o sexto lugar.
