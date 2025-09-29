Botafogo se reapresenta após derrota em clássico e foca na recuperação

Alvinegro agora se concentra para partida contra o Bahia, nesta quarta, às 21h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Botafogo não teve tempo para se lamentar da derrota para o Fluminense por 2 a 0, no último domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro se apresentou nesta segunda-feira (29), no CT Loinier, e foca na partida contra o Bahia, nesta quarta, às 21h30, no Nilton Santos, também pela competição nacional. Com o revés, o Botafogo perdeu a invencibilidade de novo jogos sem derrota diante do Fluminense. Eram, aliás, três anos sem perder para o Tricolor. No atual momento, o Alvinegro ainda não demonstrou grande futebol com Davide Ancelotti. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias e duas derrotas.