Botafogo fecha mês de setembro com apenas uma vitória

Setembro foi um mês para o Botafogo esquecer. O clube, afinal, teve um desempenho desastroso, marcado pela eliminação precoce nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco e a derrota no clássico para o Fluminense (2 a 0), no último domingo (28). Com um aproveitamento pífio de apenas uma vitória em seis jogos, o time se afastou da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

A aposta em Davide Ancelotti como treinador, após a saída de Renato Paiva, ainda não surtiu o efeito esperado. O trabalho do italiano, afinal, não convence a torcida, e o time ainda não demonstrou evolução. Sob o seu comando, o Alvinegro já sofreu duas eliminações, na Libertadores e na Copa do Brasil. Apesar do mau momento, a diretoria avalia que Ancelotti está evolução e garante permanência do comandante, que ainda não completou três meses no comando do alvinegro. A informação é do “ge”.