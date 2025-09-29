Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo fecha mês de setembro com apenas uma vitória

Mesmo com mau desempenho, Davide Ancelotti não sofre pressão interna da diretoria alvinegra e segue bem avaliado. Veja desempenho
Setembro foi um mês para o Botafogo esquecer. O clube, afinal, teve um desempenho desastroso, marcado pela eliminação precoce nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco e a derrota no clássico para o Fluminense (2 a 0), no último domingo (28). Com um aproveitamento pífio de apenas uma vitória em seis jogos, o time se afastou da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

A aposta em Davide Ancelotti como treinador, após a saída de Renato Paiva, ainda não surtiu o efeito esperado. O trabalho do italiano, afinal, não convence a torcida, e o time ainda não demonstrou evolução. Sob o seu comando, o Alvinegro já sofreu duas eliminações, na Libertadores e na Copa do Brasil. Apesar do mau momento, a diretoria avalia que Ancelotti está evolução e garante permanência do comandante, que ainda não completou três meses no comando do alvinegro. A informação é do “ge”.

A derrota para Fluminense, que encerrou uma sequência de oito vitórias consecutivas, evidenciou as dificuldades da equipe de Ancelotti. Apesar de ter finalizado mais vezes, o Glorioso, entretanto, acertou apenas um chute no alvo e não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol.

As estatísticas

  • Aproveitamento: Apenas 33,3%
  • Resultados: Seis jogos, com uma vitória, três empates e duas derrotas
  • Ataque e Defesa: Marcou seis gols e sofreu oito

Com as eliminações, o Campeonato Brasileiro, portanto, se tornou a única competição restante para o Alvinegro. O clube agora tem a obrigação de garantir uma vaga na Libertadores para assegurar sua participação na Copa do Brasil de 2026, visto que não conseguiu a classificação via Campeonato Carioca. Assim, o próximo desafio é na quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Jogos do Botafogo em setembro

11/09 – Copa do Brasil – Botafogo 1×1 (3×5 pen). Eliminado
14/09 – Brasileirão (R23) – Botafogo 0x1 São Paulo 1×0 (Fora)
17/09 – Brasileirão (R12) – Botafogo 3×3 Mirassol (Casa)
20/09 – Brasileirão (R24) – Botafogo 1×0 Atlético Mineiro (Casa)
24/09 – Brasileirão (R16) – Grêmio 1×1 Botafogo (Fora)
28/09 – Brasileirão (R25) – Fluminense 2×0 Botafogo (Fora)

