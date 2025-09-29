Barreal retoma protagonismo no Santos e se aproxima de permanência

Argentino tem bom desempenho nas últimas partidas e se aproxima da meta de compra pelo clube paulista

Com a titularidade de Barreal, a presença argentina no Santos se fortalece: o lateral-esquerdo Escobar e o zagueiro Adonís Frías seguem sendo peças-chave do time de Vojvoda, enquanto os atacantes Benjamín Rollheiser e Lautaro Díaz completam a lista de compatriotas em campo.

Foi preciso apenas dois jogos para que Álvaro Barreal reconquistasse o protagonismo no Santos após o início da gestão de Juan Pablo Vojvoda. O argentino brilhou com boas atuações e marcou um gol no empate por 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino , na 25° rodada do Campeonato Brasileiro, se aproximando da meta necessária para que o clube exerça a opção de compra ao final do ano.

O contrato de Barreal prevê que ele atue em pelo menos 65% dos jogos por 30 minutos ou mais. Nas duas últimas partidas, o atacante esteve em campo por 66 e 75 minutos, descontados os acréscimos. Ao todo, em 2025, Barreal soma 23 partidas pelo Peixe.

O valor da compra do jogador junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, está fixado em 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões). Na temporada anterior, Barreal atuou pelo Cruzeiro, mas o clube mineiro não exerceu a opção de compra. No Santos, ele chegou como aposta para se firmar no futebol brasileiro.

Sua versatilidade é um trunfo: Barreal pode atuar aberto pelos lados do ataque ou mais recuado pelo meio, aumentando suas chances de espaço no time titular.

No entanto, o argentino enfrentou desafios físicos no passado. Problemas no tornozelo e uma hérnia inguinal ao final de 2024 atrasaram seu início pelo clube paulista, mesmo tendo sido anunciado no início de fevereiro, estreando apenas no fim daquele mês.