Atlético questiona CBF e solicita áudios dos árbitros por cartão aplicado a Hulk

“Com muito respeito, questionamos o cartão e tomamos as providências necessárias para que a CBF possa nos explicar melhor o que ocorreu. Para nós, foi injusto. Temos os vídeos que demonstram a ausência de qualquer manifestação contrária às decisões do árbitro. Não teve nenhuma fala do Hulk que justificasse a advertência”, disse.

Hulk não entrou em campo na vitória do Atlético por 1 a 0 contra o Mirassol. Ele recebeu o cartão amarelo no banco de reserva, nos minutos finais da partida. O atacante disse que estava na área técnica preocupado com Junior Santos, que havia sentido um problema muscular e precisava ser atendido.

Desabafo de Hulk

Com a advertência, o Hulk vai desfalcar o Atlético no próximo compromisso do campeonato, contra o Juventude, na Arena MRV. Esse foi o terceiro cartão amarelo do camisa 7 na competição. Vale ressaltar, portanto, que o jogador fez um desabafo sobre a arbitragem após o confronto no sábado.

“O cara vem me dar amarelo e simplesmente sem falar nada. Cara, tem coisas que é surreal. Tem que averiguar isso. Desculpa, mas assim, não tô acusando ninguém. Não tô acusando ninguém. Mas tem que ver que tem alguma coisa por trás. Porque eu já tomei muitos amarelos aqui por reclamação e assumo. Também já tomei outro sem nem falar nada. O de hoje foi o mais ridículo em toda a minha vida. Eu já tomei cartão por reclamação? Já. Já tomei cartão por reclamação? Assumo. Tanto que eu parei de usar a faixa de capitão, para não ter que me comunicar com os árbitros, para não tomar cartão. Mas hoje foi surreal, gente”, disse.