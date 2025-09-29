Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta brilha pelo Flamengo e atinge temporada mais artilheira da carreira

Camisa 10 fez o primeiro gol da virada rubro-negra sobre o Corinthians na noite do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro
Arrascaeta segue fazendo história pelo Flamengo. No último domingo (28), o uruguaio marcou na vitória do Rubro-Negro sobre o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e atingiu a temporada mais artilheria de toda a sua carreira.

O uruguaio chegou aos 19 gols e superou o histórico 2019, quando fez 18. O terceiro ano com mais gols foi em 2018, ainda pelo Cruzeiro, onde fez 15. O meia, entretanto, só fica atrás de 2019 no quesito assistências, com 13 até agora contra 19 naquela época.

“2019 foi mágico. Passamos por essas coisas. A gente ganhava e se fortalecia mesmo jogando mal. Saber que quando não está encaixando, todo mundo corre até encaixar. Depois tem jogadores de muita qualidade que fazem a diferença. Hoje (na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians) foi mais um jogo desse”, disse o jogador à CazéTV.

Aos 31 anos, Arrascaeta, aliás, é o líder de participações em gols do Flamengo em 2025. São seis gols e quatro assistências somente nos últimos 10 jogos. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele tem mais participações em gols que jogos: 24 contra 22.

O protagonismo no ataque do time carioca faz o jogador uruguaio ser o vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, um atrás de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Além disso, ele ajuda a equipe a liderar o campeonato, com 54 pontos.

