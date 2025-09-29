Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apresentador da Globo faz piada com erro de cavadinha de Yuri Alberto

Atacante foi um dos protagonistas do jogo entre Flamengo e Corinthians. Ele desperdiçou pênalti e se redimiu ao marcar o gol do Timão
O atacante Yuri Alberto foi um dos protagonistas na vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Apesar de atuar pela equipe que sofreu a derrota, o jogador se notabilizou por lances cruciais no duelo. Entre eles grandes chances desperdiçadas como o pênalti, no qual bateu de cavadinha e poderia colocar o Timão em vantagem no placar. Fred Bruno, apresentador da edição de São Paulo do “Globoesporte”, aproveitou o episódio para fazer uma piada com a jogada na abertura da atração.

O jornalista iniciou o programa no chão e na sequência pegou uma bola que a direção do “Globoesporte” lançou onde ele estava. A intenção do profissional de comunicação foi reproduzir a defesa feita pelo goleiro Rossi, do Flamengo, na jogada em que defendeu o pênalti de cavadinha de Yuri Alberto.

Posteriormente, Fred citou o lance que envolveu o atacante do Corinthians e o arqueiro do Flamengo e continuou a atração.

“Começando o Globo Esporte. É meu amigo, a polêmica cavadinha do Yuri Alberto ajudou na derrota do Corinthians para o Flamengo, que segue líder do Brasileirão”, destacou o jornalista.

Yuri Alberto desperdiça principais chances para o Corinthians

O Timão surpreendeu o Rubro-Negro com sua postura ofensiva e dominou as ações no primeiro tempo na Neo Química Arena. A maior intensidade permitiu aos mandantes terem maior volume ofensivo. Aos 10 minutos, Yuri Alberto perdeu a primeira chance clara de abrir o placar ao carimbar a trave depois de finalização.

Em seguida, Breno Bidon ficou com o rebote e sofreu pênalti do zagueiro Léo Pereira. Assim, para dar fim ao jejum de quatro meses sem marcar, Yuri Alberto assumiu a responsabilidade da cobrança, porém desperdiçou. Inclusive, ele recebeu críticas pela displicência por optar por uma cavadinha.

Apesar do cenário adverso, o Corinthians permaneceu melhor no jogo. Até que o camisa 9 do Timão teve outra oportunidade clara, além de compensar a sua falha. O centroavante ficou na frente do goleiro, mas novamente desperdiçou chance e demonstrou abalo. No primeiro tempo foram mais duas tentativas de marcar, mas sem sucesso.

— Narradores Brasileiros (@NarradoresB) September 29, 2025

Antes do intervalo, o Flamengo melhorou o seu rendimento e levou susto ao Corinthians. No começo da segunda etapa veio a redenção de Yuri Alberto. Gui Negão serviu o camisa 9 já no campo de ataque, ele driblou Léo Ortiz e colocou o Timão na frente do placar.

Na comemoração, ele pediu desculpas à torcida e se emocionou. Entretanto, o Flamengo reagiu rápido, já que oito minutos depois, Arrascaeta empatou. Já aos 42 minutos, Luiz Araújo garantiu a vitória, de virada.

