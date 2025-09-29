América-MG vence o Volta Redonda e respira na Série B

Em jogo com pênalti e bola na trave no fim, time mineiro faz 2 a 1, sobe na tabela e complica ainda mais a equipe do sul-fluminense / Crédito: Jogada 10

O América-MG conquistou uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento. A equipe venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida, que ocorreu na noite deste domingo (28), foi válida pela 29ª rodada da Série B. Willian Bigode marcou os dois gols do time da casa, enquanto Sánchez descontou. Com a vitória, o América-MG chega aos 33 pontos e sobe para o 15º lugar, saindo do Z4. Já o Volta Redonda, com 29 pontos, cai para a 18ª posição e entra na zona de rebaixamento. Jogo de emoção e gols O primeiro tempo no Independência começou morno, mas esquentou na reta final. Após algumas chances desperdiçadas, o América-MG abriu o placar aos 30 minutos. O atacante Willian Bigode aproveitou um cruzamento de Júlio César e marcou de peixinho. O gol, aliás, deu a vantagem ao time da casa, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

O Volta Redonda, que pouco produziu na primeira etapa, voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos sete minutos, a equipe do sul-fluminense teve um pênalti a seu favor. O lateral Sánchez foi para a cobrança e não desperdiçou. Ele bateu forte, no canto, e empatou a partida para o time visitante. A alegria do Volta Redonda, contudo, durou pouco tempo. Aos 35 minutos, o artilheiro da noite apareceu novamente. Willian Bigode aproveitou uma falha da defesa adversária e marcou o segundo gol do América. O lance recolocou o time da casa na frente e definiu o placar final do jogo. O final da partida, no entanto, ainda reservou um grande drama. Já nos acréscimos, o Volta Redonda pressionou em busca de um novo empate. Aos 50 minutos, o volante Igor Maduro acertou um chute forte no travessão. No rebote, a defesa do time mineiro conseguiu afastar o perigo e garantir a vitória suada.