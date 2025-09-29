“Recital” de Carrascal fascina sul-americanos e levanta debate sobre titularidade no Flamengo

“Recital” de Carrascal fascina sul-americanos e levanta debate sobre titularidade no FlamengoColombiano se destacou sobretudo na etapa final da vitória de virada sobre o Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão
A atuação de Jorge Carrascal na vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, no último domingo (28), na Neo Química Arena, repercutiu amplamente nas redes sociais. Destaque do clássico interestadual desta 25ª rodada, o colombiano participou diretamente dos dois gols rubro-negros na partida e encantou não apenas cariocas, mas perfis especializados e torcedores de outros países do continente.
Responsável pelas duas assistências do Rubro-Negro na virada, a exibição rendeu elogios de várias partes do continente. Um perfil argentino, dedicado ao jogador, teceu elogios não só à qualidade do atleta mas também ao entrosamento com Arrascaeta.
“Recital de Jorge Carrascal no Flamengo contra o Corinthians, dando duas assistências e se tornando a estrela da partida. Ele fez a parceria perfeita com De Arrascaeta. Cada ataque o atravessa, torna todos os seus companheiros melhores. Naestro do melhor time do continente. O CARRASCALISMO TRIUNFA”, disse a página do fã.
Já um perfil de scouting do Peru disse que o jogador “se envolveu muito mais com o segundo tempo, com duas assistências e destaque total”. Por fim, responsabilizou a queda na construção alvinegra à influência de Plata no 1-2: “Grande mudança. Obrigado, Felipe! Que vitória desse time. Uma prova de mentalidade e caráter, tanto do técnico quanto dos jogadores”.
