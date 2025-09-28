Uefa e Fifa votam futuro de Israel nas competições internacionais em outubro

Maioria dos representantes tende a apoiar exclusão, mas Israel conta com aliados enquanto alguns países seguem indecisos

A Uefa vai votar se Israel continua ou será afastado das competições organizadas pela entidade no próximo dia 2 de outubro. A Fifa vai tomar a decisão em conjunto com a entidade europeia, em uma reunião que definirá o futuro do país do Oriente Médio no cenário internacional.

Segundo a imprensa internacional, o clima não é favorável a Israel, já que a maioria dos representantes se mostra inclinada a apoiar a exclusão.

Mesmo assim, o site ‘Israel Hayom’ destacou que alguns países devem se posicionar a favor da permanência israelense. Entre eles estão Alemanha, República Tcheca, Armênia, Geórgia e Albânia.

Por outro lado, Croácia, Eslovênia, Dinamarca e Suíça ainda não definiram sua posição e seguem como indecisos na votação.

A possível punição afetaria diretamente tanto a seleção de Israel, que tem partidas contra Noruega e Itália em duas semanas pelas eliminatórias da Copa de 2026, quanto o Maccabi Tel Aviv, único clube israelense nas competições continentais, atualmente na Liga Europa.