Thiago Silva, do Fluminense, passará por exame nesta segunda

Zagueiro saiu com dores na coxa direita nos minutos finais em vitória do Tricolor sobre o Botafogo, neste domingo, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense informou o motivo da saída do zagueiro Thiago Silva, substituído por Ignácio nos últimos minutos finais na vitória no clássico contra o Botafogo, na tarde deste domingo, no Maracanã. O defensor, afinal, saiu com dores na coxa direita. Thiago Silva saiu por preocupação e vai fazer um exame de imagem na parte anterior da coxa direita. À princípio, não parece preocupar, uma vez que o zagueiro saiu caminhando normalmente na lateral do campo e ria no banco de reservas com os companheiros.