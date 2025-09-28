Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Silva, do Fluminense, passará por exame nesta segunda

Thiago Silva, do Fluminense, passará por exame nesta segunda

Zagueiro saiu com dores na coxa direita nos minutos finais em vitória do Tricolor sobre o Botafogo, neste domingo, no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense informou o motivo da saída do zagueiro Thiago Silva, substituído por Ignácio nos últimos minutos finais na vitória no clássico contra o Botafogo, na tarde deste domingo, no Maracanã. O defensor, afinal, saiu com dores na coxa direita.

Thiago Silva saiu por preocupação e vai fazer um exame de imagem na parte anterior da coxa direita. À princípio, não parece preocupar, uma vez que o zagueiro saiu caminhando normalmente na lateral do campo e ria no banco de reservas com os companheiros.

Nesta temporada, o zagueiro já teve duas lesões musculares na coxa. A primeira aconteceu em abril. Ele ficou quase um mês fora de jogos do Fluminense. Posteriormente, Thiago Silva também teve outro problema da coxa em agosto e ficou 24 dias como desfalque.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 34 pontos e fica na oitava posição na tabela. Agora, o Tricolor enfrenta o Sport, na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar