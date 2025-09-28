São Paulo x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragemTricolor tenta se aproximar do G6 e superar baque da Libertadores. Vozão tenta se afastar do Z4 e se aproximar da parte de cima da tabela
O São Paulo encara o Ceará nesta segunda-feira (29/9), às 20h, no Morumbis, no fechamento da 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o sétimo colocado, com 35 pontos, mas vem baqueado após a dolorosa eliminação na Libertadores e busca a recuperação agora na competição nacional para se aproximar do G6. Por outro lado, o Vozão é o 13° na tabela, com 28 pontos somados e tenta afastar qualquer risco de Z4 e focar na busca por uma vaga nos torneios continentais.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Premiere.
Como chega o São Paulo
O técnico Hernán Crespo não contará com Marcos Antônio, que ficou no banco de reservas no último jogo pela Libertadores, mas segue com um desconforto muscular. Oscar participou de parte do treinamento, mas também não ficará à disposição do treinador. Em contrapartida, o Tricolor contará com o retorno do ala-direito Cédric Soares, que se recuperou de uma virose. Já Ferraresi, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, será desfalque novamente. Com isso, o comandant argentino deverá levar a campo um time parecido com o que enfrentou a LDU, na última quinta-feira, apenas com a troca de Rigoni, que atuou como ala-direito, por Cédric. Luiz Gustavo, recuperado de tromboembolismo pulmonar, deve novamente ser opção no banco de reservas.
Como chega o Ceará
Por sua vez, o técnico Léo Condé relacionou 24 jogadores. Fernandinho, Lucas Lima, Lucca e Aylon ficaram na capital cearense, esse último vai cumprir suspensão e está fora do jogo. A expectativa, aliás, é que Aylon se junte ao restante do elenco após o confronto. Isso porque o Ceará não retorna para a Capital cearense e de São Paulo já embarca para Salvador, onde enfrenta o Vitória. Contudo, para o embate no Morumbis, o Vozão terá o retorno de todos os jogadores que foram ausências na rodada passada: Marcos Victor, Matheus Bahia, Fabiano Souza, Richardson, Rodriguinho, Pedro Raul e Lucas Mugni.
SÃO PAULO X CEARÁ
25° rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Data e hora: 29/9/2025, às 20h (de Brasília)
SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
