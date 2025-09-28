São Paulo encerra preparação para encarar o Ceará com retorno no time titular

Cédric Soares retorna pela direita, enquanto Marcos Antônio e Ferraresi seguem como desfalque no Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerrou neste domingo (28) a preparação para encarar o Ceará, na noite desta segunda-feira (29), pela 25ª rodada do Brasileirão. Para a partida, Hernán Crespo contará com um retorno em relação ao time que perdeu para a LDU, mas ainda terá algumas baixas. Marcos Antônio, que ficou no banco de reservas contra os equatorianos, não será relacionado por conta de um desconforto muscular. Oscar chegou a participar do último treino, mas segue de fora da equipe. O zagueiro Ferraresi, que ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, segue como desfalque para o argentino.