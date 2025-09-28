Roma vence Verona e cola na liderança do Italiano

Roma vence Verona e cola na liderança do ItalianoAoesar de levar sufoco em casa, Romanistas são mais eficientes, vencem por 2 a 0 e chegam aos 12 pontos em cinco rodadas
Com o ex-Flamengo Wesley mais uma vez como titular e fazendo boa partida, a Roma venceu o Verona na manhã deste domingo, 28/9, em sua casa, o Estádio Olímpico, por 2 a 0. Este jogo pela 5ª rodada do Italiano foi decidido com gols de Dovbik e Soulé, um em cada tempo. Mas engana-se quem pensa que os romanistas, superiores tecnicamente ao rival no papel, foram muito melhores. O Verona pressionou muito e perdeu chances claríssimas. O resultado final foi até injusto para os visitantes.
Mas a Roma venceu pela eficácia e não tem nada com isso. Assim, chega aos 12 pontos e vai encerrar a rodada nos primeiros lugares. O Verona, com três pontos, pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento, caso Parma e Genoa vençam seus jogos na rodada.
Como foi a vitória da Roma
A Roma chegou ao gol logo aos sete minutos, quando Wesley iniciou a jogada pela direita e tocou para Celik cruzar e Dovbik cabecear — e enfim a torcida da Roma ver um gol de atacante para o time nesta temporada. Porém, o que se viu depois disso foi a Roma com poucos lances de real perigo e o Verona, mesmo como visitante e nitidamente inferior, perder duas chances incríveis com Orban. O segundo, não dá pra imaginar. Após cruzamento, o atacante quase em cima da linha e sem goleiro pegou de canela e ela foi no travessão. Certamente o gol mais feito que um jogador perdeu neste início de Italiano.
No segundo tempo, a Roma seguiu com pouca eficácia ofensiva e quem perdeu a chance foi o Verona. O atacante brasileiro Giovane (ex-Corinthians) recebeu na altura da marca do pênalti, pela direita, e chutou por cima.
No segundo tempo, o Verona seguiu com um jogo ofensivo perigoso, mas com os romanistas segurando na defesa. E com a eficiência em alta. Mesmo atacando pouco, ampliou aos 34 com Soulé aproveitando uma confusão na área dos visitantes. Com 2 a 0 contra, o Verona fechou — e por pouco não levou o terceiro gol neste jogo em que não teve tanta posse (42%), mas finalizou mais (13 a 10) e com mais perigo. Mas não colocou a bola dentro do gol. Na verdade fez um gol nos acréscimos com Orban. Mas o atacante marcou com a mão e o tento foi corretamente anulado.
Jogos da 5ª rodada
Sábado (27/9)
Como 1×1 Cremonese
Juventus 1×1 Atalanta
Cagliari 0x2 Inter de Milão
Domingo (28/9)
Sassuolo 3×1 Udiense
Roma 2×0 Verona
Pisa 0x0 Fiorentina
Lecce x Bologna – 13h
Milan x Napoli – 15h45
Segunda-feira (29/9)
Parma x Torino – 13h30
Genoa x Lazio – 15h45
