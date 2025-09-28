Na estreia de Zubeldía, Fluminense vence e quebra jejum sobre o Botafogo

Na estreia de Zubeldía, Fluminense vence e quebra jejum sobre o BotafogoEm tarde eficiente, Tricolor consegue triunfo por 2 a 0 com gols de Cano e Lima, no Maracanã. Alvinegro tem falta de capricho na partida
Na estreia do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor quebrou o jejum de nove jogos sem vitória sobre o Alvinegro. Aliás, o artilheiro Germán Cano, que reencontra o técnico argentino, abriu o placar ainda no primeiro tempo. O segundo gol saiu dos pés de Lima aos 42 minutos da segunda etapa. Por outro lado, a equipe alvinegra cometeu erros no último passe e faltou capricho nas finalizações.
Com o resultado, o Fluminense chega aos 34 pontos e fica na oitava posição na tabela. Do outro lado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4 e permanece na quinta posição, com 40 pontos. Agora, os times voltam a entrar em campo na quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro. Do outro lado, o Alvinegro encara o Bahia, às 21h30, no Nilton Santos.
Alvinegro é mais perigoso
O primeiro tempo entre Fluminense e Botafogo foi agitado. A equipe alvinegra teve as melhores oportunidades qnuando chegou ao ataque. Aos cinco minutos, Samuel Xavier teve a primeira chance do jogo, mas desperdiçou. Depois disso, o Glorioso chegou com Chris Ramos, Newton, que colocou uma bola no travessão, Vitinho perdeu na cara do gol em grande defesa do Fábio. Savarino também ficou muito perto marcar. Ele finalizou na área, mas Freytes apareceu no momento certo para travar o chute e salvar o que seria o gol botafoguense.
Cano é letal
Quis o destino que Zubeldía reencontrasse Cano no Fluminense. O treinador, afinal, comandou o camisa 14 no Lanús, da Argentina. Na estreia do técnico, o artilheiro tricolor abriu o placar no Maracanã em sua primeira chance. Lucho Acosta tentou o passe para Cano, a defesa do Botafogo tirou no primeiro momento, mas, em seguida, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam. A bola, portanto, sobrou limpa para o atacante só empurrar de cabeça. Aliás, destaque para a excelente troca de passes entre Renê, Hércules e Lucho Acosta na jogada.
Flu segura o Botafogo e mata o jogo no fim
O Fluminense assustou logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Martinelli e Cuiabano brigam pela bola na ponta esquerda da área, ela sobrou limpa para Serna, que finalizou de primeira no ângulo. O goleiro Léo Linck voou para fazer grande defesa. No entanto, foi o Botafogo que ficou mais com a posse de bola e conseguiu as melhores chances com as mexidas de Ancelotti. Cuiabano recebeu em profundidade na área e chutou cruzado. A bola passou perto da trave de Fábio. Arthur Cabral e Artur também tiveram chances de marcar. Depois da chance inicial, o Tricolor atuou de forma reativa, mas poucas vezes conseguiu escapada.
Porém, o Fluminense conseguiu uma boa trama nos minutos finais. Após grande jogada de Martinelli, Lima invadiu a área, bateu de chapa, com a canhota, no cantinho de Léo Linck, aos 42 minutos do segundo tempo, para matar o jogo e quebrar longo tabu.
FLUMINENSE 2×0 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data: 28/9/2025 (domingo)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Público/Renda: 18.252 presentes/ R$ 942.703,50
Gols: Germán Cano, 32’/1°T (1-0) e Lima, 43’/2°T (2-0)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 26’/2°T), Thiago Silva (Ignácio, 41’/2°T), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta (Lima, 33’/2°T); Canobbio (Soteldo, 33’/2°T), Serna e Germán Cano (Everaldo, 26’/2°T). Técnico: Luis Zubeldía.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte, 36’/2°T), Gabriel Silva, David Ricardo e Marçal (Matheus Martins, 18’/2°T); Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez (Kadir, 36’/2°T), Savarino (Artur, 18’/2°T) e Cuiabano; Chris Ramos (Arthur Cabral, 18’/2°T). Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartão Amarelo: Lucho Acosta (FLU), Santi Rodríguez, Matheus Martins (BOT)
