Milan vence o Napoli no San Siro e assume a liderança do Italiano

Milan vence o Napoli no San Siro e assume a liderança do ItalianoRossoneri vencem confronto direto, quebram invencibilidade dos napolitanos e alcançam a quarta vitória seguida na Serie A
O Milan levou a melhor no confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano e venceu o Napoli por 2 a 1, neste domingo (28), no San Siro, pela 5ª rodada. Os donos da casa fizeram um bom primeiro tempo e abriram vantagem com gols de Saelemaekers e Pulisic. Porém, na segunda etapa, Estupinián foi expulso ao cometer pênalti aos 12 minutos e deixou o Milan com um jogador a menos. De Bruyne, de pênalti, diminuiu para os visitantes.
Dessa maneira, o Milan acabou com a invencibilidade do Napoli, único time que estava com 100% de aproveitamento, e assumiu a liderança do Italiano. Os rossoneri chegaram aos mesmos 12 pontos de Napoli e Roma, mas levam vantagem no saldo de gols. Além disso, o Milan confirmou a grande fase e chegou à quarta vitória consecutiva na Serie A.
Por outro lado, o Napoli caiu para a segunda posição e perdeu o primeiro jogo neste início de temporada sob o técnico Antonio Conte. O time é atual campeão da Itália e também está na disputa da Champions.
O jogo
O Milan dominou o primeiro tempo e levou uma boa vantagem para o intervalo. Saelemaekers abriu o placar logo aos três minutos, e Pulisic, em fase iluminada, ampliou aos 31.
Porém, na segunda etapa, o cenário mudou. Estupinián foi expulso ao cometer pênalti aos 12 minutos e deixou o Milan com um jogador a menos. Por outro lado, De Bruyne converteu a cobrança e recolocou o Napoli na partida. Mesmo com a vantagem numérica, os visitantes não conseguiram o empate e tiveram a melhor chance com o brasileiro David Neres, em belo chute de fora da área que triscou a trave.
Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano
Sábado (27/9)
Como 1×1 Cremonese
Juventus 1×1 Atalanta
Cagliari 0x2 Inter de Milão
Domingo (28/9)
Sassuolo 3×1 Udiense
Roma 2×0 Verona
Pisa 0x0 Fiorentina
Lecce 2×2 Bologna
Milan 2×1 Napoli
Segunda-feira (29/9)
Parma x Torino – 13h30
Genoa x Lazio – 15h45
*Horários de Brasília.