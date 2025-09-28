Martinelli celebra fim de jejum do Fluminense e exalta Zubeldía

Volante foi um dos destaques da vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada rodada do Brasileirão. O resultado, assim, acabou com uma sequência de oito derrotas seguidas dos tricolores para o rival. Após o duelo, o volante Martinelli admitiu que estava incomodado com o jejum contra os alvinegros e elogiou a atuação da equipe no clássico. “A gente estava incomodado com esta sequência. O time está de parabéns hoje. Mostramos nossa força contra uma equipe qualificada”, disse o atleta do Fluminense ao “Premiere”.