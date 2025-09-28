Marlon Freitas admite atuação ruim do Botafogo: “Sem tempo para lamentar”Volante pede reação após derrota no clássico contra o Fluminense, no Maracanã: "É corrigir os erros, continuar se cobrando"
Capitão do Botafogo, Marlon Freitas admitiu que o time não teve boa atuação na derrota para o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O volante, assim, pediu rápida reação visando o duelo direto contra o Bahia, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.
“O objetivo continua de pé. É claro que perder um clássico sempre é ruim. Não fizemos um bom jogo, sabemos disso. É triste, é ruim, mas precisamos seguir e corrigir. Não temos muito tempo para lamentar, daqui a dois dias já temos outro jogo novamente, em casa. É levantar a cabeça e seguir, unidos, vamos seguir juntos. É corrigir os erros, continuar se cobrando para fazermos um grande jogo na quarta-feira”, disse Marlon ao “Premiere”.
Essa, aliás, foi a primeira derrota de Marlon Freitas para o Fluminense em toda a carreira. O Botafogo, quinto colocado com 40 pontos, recebe o Bahia, sexto também com 40, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos.
Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4 e permanece na quinta posição, com 40 pontos. Agora, os times voltam a entrar em campo na quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro. Do outro lado, o Alvinegro encara o Bahia, às 21h30, no Nilton Santos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.