Marlon Freitas admite atuação ruim do Botafogo: “Sem tempo para lamentar”

Volante pede reação após derrota no clássico contra o Fluminense, no Maracanã: "É corrigir os erros, continuar se cobrando" / Crédito: Jogada 10

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas admitiu que o time não teve boa atuação na derrota para o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O volante, assim, pediu rápida reação visando o duelo direto contra o Bahia, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. “O objetivo continua de pé. É claro que perder um clássico sempre é ruim. Não fizemos um bom jogo, sabemos disso. É triste, é ruim, mas precisamos seguir e corrigir. Não temos muito tempo para lamentar, daqui a dois dias já temos outro jogo novamente, em casa. É levantar a cabeça e seguir, unidos, vamos seguir juntos. É corrigir os erros, continuar se cobrando para fazermos um grande jogo na quarta-feira”, disse Marlon ao “Premiere”.