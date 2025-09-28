Mano Menezes vê evolução do Grêmio e defende jogadores criticados

Técnico também valoriza apoio dos torcedores na Arena em vitória e reforça: "É um alento ver que as coisas estão entrando no eixo" / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes, obviamente, valorizou os três pontos do Grêmio sobre o Vitória, na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou o apoio dos torcedores na partida deste domingo, também vê evolução ofensiva da equipe e acredita que o clube pode terminar na primeira parte da tabela ao fim do torneio. “O torcedor que veio, 41 mil pessoas, nos ajudaram muito. Tenho certeza que à medida que a confiança vai aumentando, ajudará mais. Terão até mais paciência do que aquele que, às vezes, com 10 minutos, já fica um pouco nervoso. Não é o nosso caminho, mas nós que temos que conquistar. Os torcedores sempre fez bem a sua parte. Eu tenho certeza que um resultado como esse ajuda essa conquista e essa confiança que eles vão ter de forma mais constante para a equipe”, frisou.

“Acho que vamos encerrar o campeonato na primeira página. É pouco nesse primeiro momento, mas é um alento ver que as coisas estão entrando no eixo”, saudou Mano Menezes, após a partida. Jogadores criticados O treinador também comentou sobre três jogadores, como Amuzu, Pavon e Edenilson. O primeiro conseguiu ressurgir na partida contra o Vitória. Após alguns jogos afastados, por conta de lesões, o belga voltou e marcou um gol importante. “Ele entrou muito bem, e a gente fica feliz porque trabalhamos bastante essa situação, as pequenas lesões, então deixamos fora um tempo, fizemos uma sequência de trabalho e a gente está muito feliz com o resultado, pois é um jogador que tem drible, tem a jogada pessoal e hoje fez um bonito gol, numa assistência muito bonita do Cristaldo — exaltou Mano. “Nós não vamos abandonar ninguém. Porque exatamente o que mudamos, desde que estamos aqui, é que somos todos mais unidos e mais fortes. Por que é assim? Porque o futebol é assim”, defendeu o treinador.

Mano Menezes também comentou sobre Edenilson, que mais uma vez foi titular em uma função de armação de jogadas. O jogador teve participação em um dos gols. “O Edenilson, tão criticado, no primeiro gol entrou na área, cabeceou, o goleiro fez um milagre de novo, porque no jogo passado já havia tido um milagre. Ele estava lá para ajudar, para fazer a parte dele. Nós também podíamos ter abandonado o Edenilson aí no meio do caminho. O que isso ia resolver? Só vai tirar a confiança dos jogadores. A gente tenta ser coerente, o treinador tenta ser coerente e escolher aqueles que estão melhores”, ressaltou.

Com o resultado, o tricolor, assim, ficou na 8ª colocação, com 32 pontos, 10 à frente do Juventude, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e do próprio Vitória, na 18ª colocação com 22. Na quarta-feira, o Grêmio, aliás, visita o Santos na Vila Belmiro, às 21h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes ainda rebate jornalista O técnico Mano Menezes se dirigiu a um repórter, que no jogo anterior contra o Botafogo perguntou sobre uma possível “sombra” de Renato Gaúcho, livre no mercado, para o auxiliar gremista Thiago Kosloski. Na ocasião, Mano estava suspenso e não deu coletiva. “Eu queria abordar um assunto contigo (Kaliel Dorneles, repórter da Bandeirantes). Tu quer perguntar para mim sobre o Renato ou não? Já que tu perguntou para o Thiago (Kosloski, auxiliar do Grêmio). Achei bem indelicado da tua parte perguntar para o assistente que estava trabalhando aqui e hoje eu estou aqui para te responder. A gente aqui trabalha para o Grêmio”, disse Mano, antes de ampliar: