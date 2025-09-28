Mano atualiza situação de Willian, que deixou campo no 1° tempo

Atacante levou uma pancada no pé direito e precisou ser substituído aos 20 minutos da primeira etapa em vitória do Grêmio / Crédito: Jogada 10

O Grêmio voltou a vencer dentro de casa em partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Mano Menezes pode ganhar uma dor de cabeça para os próximos jogos. Afinal, o atacante Willian deixou o campo com 20 minutos do primeiro tempo. LEIA MAIS: Mano Menezes vê evolução do Grêmio e defende jogadores criticados

Willian levou uma pancada no pé direito e precisou ser substituído. Mano Menezes afirmou que a expectativa é que não haja problema mais sério, apenas o trauma sofrido. “Willian tomou uma batida forte. A princípio é só uma batida, espero que isso se confirme. Tirei o Marcos Rocha porque estava previsto, para que a gente não levasse a um desgaste maior, não vinha jogando tanto. Vamos comemorar primeiro, amanhã voltamos pensando neste conjugado fora de casa”, destacou Mano. O Grêmio viaja na terça-feira para jogo com o Santos, na quarta, e depois o Bragantino, no sábado, ambos longe de Porto Alegre.