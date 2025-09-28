Lautaro elogia jogo contra o Bragantino e valoriza início de Vojvoda no Santos

Atacante argentino marca um gol e dá assistência em empate por 2 a 2. Compatriota de Lautaro, técnico Vojvoda segue invicto no comando santista

“Eu acho que foi o meu melhor jogo pelo Santos, e foi um ponto importante. Nós podíamos ter conseguido a vitória, mas é um ponto que vale. Criamos muitas chances. Eu acho que jogamos muito melhor, criamos muito. Erramos chances. Viramos o jogo, que era o mais difícil”, comentou Lautaro Díaz, em entrevista ao “Premiere”.

Autor de um gol e uma assistência no empate do Santos em 2 a 2 contra o Bragantino, o atacante Lautaro Díaz valorizou a sua atuação particular no “clássico” paulista”. Ele, inclusive, foi além e destacou que o Peixe mereceu vencer fora de casa, no Cícero de Souza Marques.

Lautaro também elogiou o início de trabalho do novo técnico do Santos, o compatriota Juan Pablo Vojvoda. Após um mês, o ex-Fortaleza conta com três empates e uma vitória pelo Peixe. Portanto, ainda está invicto e vê o Santos com cinco pontos a mais do que o Juventude, primeiro fora do Z4: 27 a 22. Ambos somam 24 partidas disputadas até aqui.

“O trabalho é muito bom, treinamos intenso todos os dias. Estou muito feliz de estar aqui”, concluiu Lautaro Díaz, que foi titular, mas substituído por Tiquinho no segundo tempo.

O Santos volta a campo agora já nesta quarta-feira (1), quando recebe o Grêmio às 21h30 na Vila Belmiro. Historicamente, vale lembrar, um time que somar 45 pontos escapa do rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.