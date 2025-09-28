Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gustavo Henrique fala em ”frustração grande” após nova derrota do Corinthians

Zagueiro viu Timão jogar melhor que o Flamengo no primeiro tempo, mas chances desperdiçadas custaram a vitória
O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 neste domingo (28/9), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o zagueiro Gustavo Henrique não escondeu a frustração com o resultado. Em entrevista após a partida, o defensor analisou o desempenho da equipe e comentou sobre o pênalti desperdiçado por Yuri Alberto.

“Primeiramente, fizemos um bom jogo no primeiro tempo. Conseguimos equilibrar e neutralizar bem as jogadas do Flamengo. Tivemos chances no pênalti, gol cara a cara com o goleiro, mas não concluímos a gol. Dar um suporte para o Yuri, claro que vai ter a cobrança também, mas ele tem nosso apoio”, disse Gustavo Henrique.

O zagueiro também comentou sobre uma das jogadas polêmicas da partida, quando um lance de lateral gerou questionamentos.

“No lance do lateral, eu achei que consegui travar e a bola bateu nele. A direção da bola é nítida que bate no jogador do Flamengo e sai para frente. Eu consigo travar a bola nele, que bate nele e sai”, explicou.

Apesar da derrota, Gustavo Henrique avaliou que o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo e neutralizar a maior parte das ações ofensivas do adversário.

“Frustração muito grande, porque a gente conseguiu neutralizar a maioria das jogadas deles. Não criaram muitas chances e conseguiram o resultado.”

Com o resultado, o Corinthians caiu para a 12° colocação do Brasileirão, enquanto o Flamengo soma pontos importantes na luta pelo topo da tabela. O Timão volta a campo na próxima rodada para encarar o Internacional, no Beira-Rio.

