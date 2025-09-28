Gustavo Henrique fala em ”frustração grande” após nova derrota do Corinthians

Zagueiro viu Timão jogar melhor que o Flamengo no primeiro tempo, mas chances desperdiçadas custaram a vitória / Crédito: Jogada 10

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 neste domingo (28/9), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o zagueiro Gustavo Henrique não escondeu a frustração com o resultado. Em entrevista após a partida, o defensor analisou o desempenho da equipe e comentou sobre o pênalti desperdiçado por Yuri Alberto. “Primeiramente, fizemos um bom jogo no primeiro tempo. Conseguimos equilibrar e neutralizar bem as jogadas do Flamengo. Tivemos chances no pênalti, gol cara a cara com o goleiro, mas não concluímos a gol. Dar um suporte para o Yuri, claro que vai ter a cobrança também, mas ele tem nosso apoio”, disse Gustavo Henrique.

O zagueiro também comentou sobre uma das jogadas polêmicas da partida, quando um lance de lateral gerou questionamentos. “No lance do lateral, eu achei que consegui travar e a bola bateu nele. A direção da bola é nítida que bate no jogador do Flamengo e sai para frente. Eu consigo travar a bola nele, que bate nele e sai”, explicou. Apesar da derrota, Gustavo Henrique avaliou que o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo e neutralizar a maior parte das ações ofensivas do adversário. “Frustração muito grande, porque a gente conseguiu neutralizar a maioria das jogadas deles. Não criaram muitas chances e conseguiram o resultado.”