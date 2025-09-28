Gómez critica gramado após derrota do Palmeiras: ”Preferimos jogar no sintético”

Zagueiro também negou ter jogado no sacrifício e lamentou gol sofrido do Verdão em contra-ataque do Bahia / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras saiu derrotado por 1 a 0 para o Bahia, neste domingo (28/9), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu sua invencibilidade de 11 jogos chegar ao fim. Após o apito final, o capitão Gustavo Gómez não escondeu a insatisfação com as condições do gramado da Arena Fonte Nova, mas ressaltou que o problema afetou as duas equipes. “Acho que foi um jogo equilibrado. Fizemos o que podíamos fazer. É muito difícil jogar em um campo assim. Preferimos jogar no campo sintético do que em um campo assim, mas faz parte. Tenho certeza de que os jogadores do Bahia também preferiam jogar em um gramado melhor, mas é o que tem. Tomamos um gol de contra-ataque”, afirmou ao Premiere.

O zagueiro paraguaio também explicou sua condição física. Ele havia sido dúvida para a partida por conta de uma pancada no olho direito sofrida durante a semana, mas garantiu que entrou em campo liberado pelo departamento médico. “Não joguei no sacrifício, joguei porque o Departamento Médico deixou, está tudo bem. Agora é descansar e tentar somar mais três pontos em casa”, destacou. O gol que decretou a vitória do Bahia saiu aos 32 minutos do segundo tempo, quando Ademir aproveitou um contra-ataque e bateu firme para superar Weverton. Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. A equipe segue em terceiro lugar, com 49 pontos, e ainda pode ver o Flamengo abrir vantagem caso vença o Corinthians na sequência da rodada.