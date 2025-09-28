Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense X Botafogo AO VIVO, com Voz do Esporte, às 14h30

Clássico promete ser quente. Fluminense estreia Zubeldía e Fogão espera um bom resultado para não sair do G4
Neste domingo (28/9), às 16h (de Brasília), Fluminense e Botafogo protagonizam o Clássico-Vovô, em jogo que coloca frente a frente rivais recheados de problemas para lidar. O Tricolor, afinal, estreia técnico novo após a inesperada saída de Renato Gaúcho no meio de semana. Do outro lado, o Glorioso vem com exército de desfalque – ainda que com alguns retornos. Vamos saber, então, as informações do esperado clássico carioca. São dois times que esperam bons resultados pois lutam pela zina da LIbertadores.

Este jogo tem a cobertura da Voz do Esportem que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 (de Brasília) sob a batuta do premiado Cesar Tavares, que estará no comando da Jornada Esportiva e na narração.


Cesar Tavares está na narração, mas a Jornada Esportiva da Voz ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e David Silva nas reportagens. Clique na arte acima, a partir das 14h30 (de  Brasília) e não perca nada deste clássico carioca.

