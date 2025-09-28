Fluminense provoca o Botafogo após vitória: “Respeita teu pai”

Tricolor bate o Alvinegro por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer o clássico após três anos de jejum

O Fluminense provocou o Botafogo depois da vitória por 2 a 0 no Clássico Vovô, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado, afinal, deu fim uma sequência de nove jogos sem triunfo do Tricolor. No período, o Flu somou um empate e oito derrotas seguidas.

Os clubes têm um histórico de provocações entre si nas redes. Depois de vencer o Glorioso em 2022, o perfil do Flu fez postagens em inglês, em referência ao americano John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro. De lá para cá, o Botafogo provocava quando vencia as partidas.