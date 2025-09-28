Flamengo reage no segundo tempo e vira diante do Corinthians

Flamengo reage no segundo tempo e vira diante do CorinthiansTimão começa melhor, vê Yuri Alberto marcar e perder um pênalti bizarro, mas Rubro-Negro consegue virada no fim e sai com a vitória
O Flamengo, de virada, venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (28/9), na Neo Química Arena, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão começou a partida melhor, mas viu Yuri Alberto perder um pênalti bizarro, além de grandes oportunidades durante o primeiro tempo. O camisa 9 viria a se redimir ao marcar um gol no começo do segundo tempo, mas o Rubro-Negro, com Arrascaeta e Luiz Araújo, conseguiu construir um triunfo importantíssimo fora de casa.
Com o resultado, o Flamengo foi aos 54 pontos e segue na liderança do Brasileirão, agora com quatro pontos a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Já o Corinthians segue com 29 pontos, mas agora na 12° posição da tabela.
Yuri Alberto perde pênalti bizarro…
O Corinthians, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, começou o jogo pressionando o Flamengo e criou chances claras para abrir o placar. Contudo, Yuri Alberto foi o principal adversário do Timão nesta etapa inicial. O centroavante, em sua melhor oportunidade, desperdiçou uma cobrança de pênalti de forma bizarra: tentou cavar, mas errou a finalização e entregou a bola nas mãos de Rossi, que defendeu sentado no chão. Depois, o camisa 9 ainda perdeu outros dois gols em ótimas condições, cara a cara com o arqueiro rival. Assim, o Rubro-Negro começou a gostar da partida e, nos minutos finais, criou três chances de perigo com Emerson Royal, Arrascaeta e Samuel Lino. Mas ambos chutaram pra fora suas oportunidades. Desta forma. o primeiro tempo acabou com o placar zerado.
Yuri Alberto se redime no Corinthians, mas…
Se no primeiro tempo Yuri Alberto foi o grande vilão, na etapa final o centroavante voltou decidido a mudar este panorama. Logo no primeiro minuto, o camisa 9 foi lançado em profundidade, deu lindo drible em Léo Ortiz e bateu cruzado para, enfim, superar Rossi e fazer 1 a 0 para o Corinthians. Contudo, a alegria alvinegra durou pouco. Oito minutos mais tarde, Carrascal encontrou Arrascaeta na meia-lua, que mesmo com pouco espaço, acertou o cantinho de Hugo Souza e deixou tudo igual.
Flamengo cresce e busca a virada
O gol de Arrascaeta animou o Flamengo, que vinha tendo muitas dificuldades durante toda a partida. Com a igualdade, o Rubro-Negro criou três boas chances de virar o jogo. Primeiro, Carrascal aproveitou o rebote de um escanteio e bateu muito forte, mas a bola passou tirando tinta da trave. Depois Bruno Henrique arrancou e cruzou para o meio, mas Arrascaeta não conseguiu completar para o gol. Por fim, o uruguaio teve nova chance, mas sua finalização foi travada na hora certa. Tanta pressão uma hora teria resultado. Aos 41 minutos, Plata cobrou o lateral rápido e acionou Carrascal. O colombiano encontrou Luiz Araújo com muito espaço. O camisa 7 dominou e bateu cruzado, sem chances para Hugo Souza, para dar a vitória para os cariocas.
CORINTHIANS 1X2 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público presente: 40.629 presentes
Gols: Yuri Alberto 01’/2ºT (1-0); Arrascaeta 09’/2ºT (1-1); Luiz Araújo 41’/2ºT (1-2)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro (Cacá, 33’/2ºT), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Angileri, 23’/2ºT), Maycon (Ryan, 33’/2ºT) e Breno Bidon (Vitinho, 33’/2ºT); Gui Negão (Talles Magno, 23’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo, intervalo) e Viña (Alex Sandro, intervalo); De la Cruz (Jorginho, 29’/2ºT), Saúl, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino (Luiz Araújo, 35’/2ºT) e Bruno Henrique (Plata, 23’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Gustavo Henrique, Yuri Alberto e Matheus Bidu (COR); Alex Sandro, Saúl, Jorginho, Carrascal e Danilo (FLA)