Fifa confirma fase final da Copa Intercontinental 2025 no Qatar

A Fifa confirmou no último domingo (27) que a fase final da Copa Intercontinental 2025 será realizada no Qatar, repetindo o que aconteceu no ano passado. O país, que sediou a última Copa do Mundo, volta a ser palco da competição que substituiu o antigo Mundial de Clubes. Flamengo e Palmeiras seguem na disputa da Libertadores e ainda sonham com uma vaga no torneio, que pode colocar um dos dois frente a frente com o PSG na grande decisão.

O Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, receberá o chamado Dérbi das Américas, em 10 de dezembro, quando o campeão da Libertadores enfrentará o Cruz Azul, vencedor da Champions da Concacaf. Quem vencer encara o Pyramids, do Egito, na Copa Challenger, marcada para 13 de dezembro. A final será no dia 17, contra o PSG, já classificado diretamente para a decisão como representante europeu. No entanto, o local da final ainda não foi definido.

As etapas iniciais deste ano já tiveram jogos no Egito e na Arábia Saudita. Assim, o Pyramids bateu o Auckland City no Estádio 30 de Junho, no Cairo, e depois disputou a Copa África-Ásia-Pacífico contra o Al-Ahli, em Jidá. De acordo com a Fifa, a escolha do anfitrião dessa fase acontece em sistema de rodízio entre clubes da Ásia e da África.

Chance de o Brasil ter um campeão na Copa Intercontinental

Com Flamengo e Palmeiras ainda vivos na Libertadores, existe a chance de o Brasil ter um campeão na Intercontinental. Dessa forma, a CBF alterou o calendário: o Brasileirão, que acabaria em 21 de dezembro, terá encerramento mais cedo, no dia 7. Por fim, a Copa do Brasil, antes prevista para terminar em novembro, terá a final no dia 21 de dezembro.