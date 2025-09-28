Everton x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de encerramento da 6ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Everton e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), na partida de encerramento da 6ª rodada da Premier League. O duelo no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, coloca frente a frente duas equipes que precisam da vitória para se recuperar na tabela de classificação. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Aston Villa vence a primeira no Inglês e sai da zona de rebaixamento Como chega o Everton O Everton faz um início de temporada irregular e tem sete pontos em cinco jogos, na 13ª posição. No entanto, o time pode dar um salto na tabela e pular para o 8º lugar em caso de vitória nesta segunda-feira. Além disso, o Everton atravessa um momento ruim. Após a derrota por 2 a 1 para o Liverpool na rodada passada, o time foi eliminado na Copa da Liga Inglesa para o Wolverhampton, com um revés por 2 a 0. Ao mesmo tempo, o técnico David Moyes segue sem poder contar com Jarrad Branthwaite e Merlin Rohl, lesionados.

Como chega o West Ham Por outro lado, o West Ham é o time com a segunda pior campanha nesta edição da Premier League, com somente três pontos, na 19ª posição. Contudo, uma vitória fora de casa pode tirar o time da zona de rebaixamento e colocá-lo em 16º lugar. Next stop: Merseyside ⏭️ pic.twitter.com/U4wFg7lyml — West Ham United (@WestHam) September 28, 2025

No último compromisso no Campeonato Inglês, os Hammers perderam por 2 a 1 para o Crystal Palace, mas a expectativa é que o técnico Nuno Espírito Santo, que fará sua estreia nesta segunda-feira, repita a escalação. Por fim, o West Ham não poderá contar com Tomás Soucek, suspenso, e Aaron Wan-Bissaka, lesionado.