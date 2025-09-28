Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emprestado, zagueiro volta ao Cruzeiro para se recuperar de lesão

Zagueiro está no Pafos do Chipre e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e usará as estruturas da Raposa para o tratamento
O zagueiro Pedrão vai voltar para o Brasil para realizar uma cirurgia e se recuperar do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. O jogador está emprestado pelo Cruzeiro ao Pafos, do Chipre, com contrato até o meio do ano que vem. A lesão aconteceu em um treino, na última quinta-feira (25).

De acordo com informações divulgadas pelo portal ge, Pedrão fará todo o procedimento de recuperação no Brasil e contará com o apoio do Cruzeiro neste período. A cirurgia deve acontecer nos próximos dias, em Belo Horizonte.

O defensor recebeu uma homenagem dos seus companheiros do clube cipriota no último sábado (27), na vitória do Pafos contra o Olympiakos Nicósia. Pedrão foi emprestado pelo valor de R$ 1 milhão, com opção de compra por R$ 12 milhões no ano que vem. No Chipre, o zagueiro atuou em apenas duas partidas das dez realizadas desde sua chegada.

