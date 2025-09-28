Emprestado, zagueiro volta ao Cruzeiro para se recuperar de lesão

Zagueiro está no Pafos do Chipre e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e usará as estruturas da Raposa para o tratamento

O zagueiro Pedrão vai voltar para o Brasil para realizar uma cirurgia e se recuperar do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. O jogador está emprestado pelo Cruzeiro ao Pafos, do Chipre, com contrato até o meio do ano que vem. A lesão aconteceu em um treino, na última quinta-feira (25).

De acordo com informações divulgadas pelo portal ge, Pedrão fará todo o procedimento de recuperação no Brasil e contará com o apoio do Cruzeiro neste período. A cirurgia deve acontecer nos próximos dias, em Belo Horizonte.