Dorival critica arbitragem após derrota e sai em defesa de Yuri Alberto

O Corinthians deixou a Neo Química Arena neste domingo (28/9) com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O revés por 2 a 1 diante do Flamengo, pela 25ª rodada, trouxe à tona a insatisfação do técnico Dorival Júnior com a arbitragem. Em entrevista coletiva, o treinador não escondeu sua irritação no lance do gol que gerou o segundo gol Rubro-Negro. O comandante reclama que o lateral era do Alvinegro e não do adversário. “Me desculpa, mas todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. Infelizmente, quando sai, se não me atrapalha a memória, foi o Plata que pegou a bola. Estava muito próximo dele. Ele já pega a bola rapidamente. Ele teve essa percepção. Mas a sensação de todo o estádio era que a bola era nossa. Como foi dos próprios jogadores”, disse Dorival.

Além disso, Dorival afirmou que a arbitragem influenciou diretamente no resultado. “Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno (Raphael Pires) é um dos melhores bandeiras que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. Mas era uma jogada muito clara, muito nítida”, completou. Dorival sai em defesa de Yuri Alberto O treinador também saiu em defesa de Yuri Alberto, que desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo ao tentar uma cavadinha contra o goleiro Rossi. “Aquele momento é do atleta. Ele foi treinado para isso. Nós temos uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até quatro jogadores ali numerados para que podem bater a penalidade. Mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso.”