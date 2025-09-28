Corinthians x Flamengo, com a Voz do Esporte, a partir das 19h

Corinthians x Flamengo, com a Voz do Esporte, a partir das 19hFlamengo seguirá na ponta se vencer. Corinthians subirá na tabela e acaba com jejum contra o rival em caso de triunfo
Corinthians e Flamengo fazem confronto pela 25ª rodada do Brasileirão neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão quer buscar os três pontos após derrota para o lanterna Sport. Do outro lado, o Rubro-Negro ficou no empate por 1 a 1 com o Vasco no Maracanã. Apesar de ter saído à frente do marcador, o time de Filipe Luís acabou sofrendo a igualdade, somando um ponto no clássico carioca.
A Voz do Esporte fará uma cobertura muitespeciuial deste duelo. A trannsmissão começa a parti das 19h de Brasilia. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na cobertura.
Ricardo Froede comanda este clássico das multidões. A cobertura ainda conta com Thiago Hugolini nos comentários e Bruno Nunes nas reportagens. Tudo isso você pode acompanhar partir das 19h (de Brasília). Basta clicar na arte acima.