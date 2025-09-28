Com golaço de Ademir, Bahia bate o Palmeiras e se recupera no Brasileiro

Com golaço de Ademir, Bahia bate o Palmeiras e se recupera no BrasileiroAtacante fez o único gol da partida e colocou o Tricolor Baiano novamente no caminho dos triunfos. Verdão perde a chance de assumir liderança
Após 11 rodadas, o Palmeiras voltou a perder no Campeonato Brasileiro. O Bahia, em grande partida coletiva, derrotou o Verdão por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 25° rodada da competição de pontos corridos. O Esquadrão de Aço garantiu o triunfo após um golaço de Ademir, que também contou com uma assistência do goleiro Ronaldo. O Alviverde, por sua vez, viu seu sistema ofensivo estar pouco inspirado e perdeu a chance de assumir a liderança do torneio.
Com o resultado, o Bahia se manteve na sexta colocação, com 40 pontos e vai conseguir passar mais uma rodada no G6, já que o São Paulo, sétimo, não pode ultrapassar o Esquadrão caso vença seu compromisso. Já o Palmeiras se manteve na terceira colocação, com 49 pontos somados, mas pode ver o Flamengo abrir vantagem se somar três pontos contra o Corinthians.
Primeiro tempo movimentado
A etapa inicial foi bastante agitada na Arena Fonte Nova. Afinal, Bahia e Palmeiras criam boas chances desde o início e não deixam de manter a postura ofensiva. O Verdão foi o primeiro a levar perigo e obrigou Ronaldo a fazer boa defesa em uma bomba de Felipe Anderson, aos quatro minutos. Depois de um momento de sufoco palmeirense, o Esquadrão de Aço conseguiu finalizar pela primeira vez com Willian José, que obrigou Weverton a trabalhar. O jogo ficou equilibrado, mas Abel Ferreira precisou lidar com dois grandes imprevistos. Afinal, Lucas Evangelista e Piquerez sofreram com lesões e precisaram ser substituídos por Aníbal Moreno e Jefté, nesta ordem. O jogo se manteve lá e cá com arrancadas de Vitor Roque e Sanabria, tentativas de Flaco e bons dribles de Kayky, mas o placar permaneceu zerado ao final dos primeiros 45 minutos.
Ademir garante vitória do Bahia
Já no segundo tempo quem começou mais forte em busca do gol foi o Bahia. Afinal, antes dos primeiros cinco minutos, a equipe de Rogério Ceni teve duas boas chances. Primeiro com Kayky, que furou na hora de completar o cruzamento. Depois, Everton Ribeiro parou em boa defesa de Weverton. Por outro lado, o Palmeiras tentava chegar nas arrancadas de Vitor Roque e principalmente nas bolas paradas, cobradas por Andreas Pereira. A partida ficou muito aberta e com duas equipes buscando a vitória. Mas quem viria a inaugurar o marcador, seria o Tricolor Baiano. Após nova bola alçada na área pelo Palmeiras, o goleiro Ronaldo saiu para defender e fez uma rápida reposição, encontrando Ademir em velocidade. O atacante foi pra cima da marcação, aplicou um lindo drible em Jefté e bateu forte para fazer 1 a 0 para o Esquadrão.
Palmeiras tenta, mas volta a perder
Com o gol sofrido, o Verdão se lançou para o ataque para tentar evitar a derrota e não deixar escapar a chance de assumir a liderança. Aos 40, após cruzamento de Giay, Allan cabeceou no contrapé de Ronaldo, mas a bola tirou tinta da trave, indo pra fora. O Bahia respondeu com Tiago, mas o jogador perdeu na corrida para Weverton, após lindo lançamento de Everton Ribeiro. Por fim, Ademir teve a chance de marcar seu segundo na partida ao sair na cara do gol, mas acabou finalizando pra fora. Contudo, nada que tirasse o triunfo do Esquadrão de Aço: 1 a 0 diante do Palmeiras.
BAHIA 1X0 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Público presente: 45.615 presentes
Gol: Ademir 32’/2ºT (1-0).
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 25’/2ºT), Acevedo (Rezende, 43’/2ºT) e Éverton Ribeiro; Kayky (Ademir, 25’/2ºT), Sanabria e Willian José (Tiago, 25’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté, 28’/1ºT); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno, 18’/1ºT), Andreas Pereira (Allan, 28’/2ºT) e Felipe Anderson (Ramón Sosa, 28’/2ºT); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres, 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Acevedo, Gilberto, Rodrigo Nestor, Ademir e Gabriel Xavier (BAH); Giay e Flaco López (PAL)