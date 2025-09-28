Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bragantino x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Os dois rivais paulistas precisam de um bom resultado. O Braga em queda livre, O Santos é apenas o primeiro fora do Z4
Bragantino e Santos fazem um duelo paulista neste domingo (28/9), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, pela 25ª rodada do Brasileiro. O Massa Bruta com 31 pontos e precisa somar pontos para novamente se aproximar do G6 da competição. Por outro lado, o Peixe se encontra na 16ª posição, com 26 pontos e três pontos significa se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 17h (de Brasília), sob o comando e a narração de Eduardo Rizatti.

O comando de Bragantino x Santos é de Eduardo Rizatti, os comentários ficam a cargo de Deyvid Xavier e as reportagens de Christopher Henrique. Confira este jogo clicando na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

