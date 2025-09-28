Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Palmeiras sonha em encerrar a rodada na liderança, mas, para isso, tem pedreira. O Bahia é um dos melhores times do torneio e joga em casa
Bahia e Palmeiras jogam  neste domingo (28/9), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço tem 37 pontos, mas vem de três partidas sem vencer. Assim, precisa triunfar para não deixar o G6. Por outro lado, o Verdão está na terceira posição, com 49 pontos somados e segue sua caça a liderança. Contudo, com dois jogos a menos na tabela, o Alviverde tem a chance de assumir o primeiro lugar e, para isso, precisa somar três pontos em Salvador.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 14h30 (de Brasília) sob ocomando de Diego Mazur, que tambpém estará na narração assim que a bola rolar.

A cobertura a Voz do Esporte para este duelo tem as reportagens de Vanderlei Lima e os comentários de Cleiton Santos.  Clique na arte acima  a partir das 14h30 (de Brasília) e não perca nada deste jogo.

