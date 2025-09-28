Avaí x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão estreia novo treinador tentando se aproximar do G4, enquanto o Verdão quer retomar a liderança da tabela

O Leão vem de vitória fora de casa, com dois jogos sem perder, na 11ª colocação, com 40 pontos. Os catarinenses tentam se aproximar do G4, que tem o Coxa na quarta posição. O Alviverde não vence há três rodadas, com duas derrotas seguidas, e está com 47 pontos, podendo assumir a liderança em caso de vitória.

Na reta final da 29ª rodada da Série B , a Ressacada recebe um jogo de equipes que miram a parte de cima da tabela. Na noite desta segunda-feira (28), o Avaí encara o Coritiba, em busca de uma vitória que pode colocar os dois lados em melhor condição na classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+

Como chega o Avaí

Depois de vencer a Chapecoense fora de casa, o Leão ensaia uma reação dentro da Série B. No duelo contra o Alviverde, o clube vai estrear o treinador Vinícius Bergantin, que chega para substituir Jair Ventura. A meta é se aproximar do G4, que ficaria a quatro pontos em caso de vitória dentro de casa. Para sua primeira partida no Avaí, o técnico não conta com o volante JP, suspenso, e o atacante Alef Manga, afastado pela diretoria.

Como chega o Coritiba

O Verdão vive um momento de instabilidade na competição. Depois de passar boa parte do torneio de maneira confortável dentro do G4, o Coxa caiu de rendimento nos últimos jogos e ocupa a quarta posição. Sem marcar há três jogos, o Alviverde pode se recuperar e voltar para a liderança caso consiga uma vitória na Ressacada. Para a partida, Mozart tem dúvidas na lateral-esquerda, entre Bruno Melo e João Almeida.

AVAÍ X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 29ª rodada

Data e horário: 29/9/2025 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

AVAÍ: César; Marcus Vinicius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Silva; João Vitor e Zé Ricardo; Thayllon, Marquinhos Gabriel e Emerson Ramon; Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Wallisson e Sebá Gomez; Vini Paulista, Josué e Lucas Ronier; Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)