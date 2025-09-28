Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético vence Mirassol e emociona Sampaoli

Técnico destaca valentia do time, valoriza o resultado e afirmou que o primeiro tempo foi o melhor sob seu comando
Jorge Sampaoli não escondeu a satisfação com a atuação da equipe depois da vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Mirassol, na Arena MRV. O treinador argentino disse que se emocionou com o que viu em campo.

“Foi uma partida que me tocou muito, principalmente pelo apoio da torcida. Em alguns momentos, tive receio de que, apesar de todo o esforço, o adversário conseguisse o empate no fim, já que nossos jogadores estavam cansados. Mas o grupo mostrou coragem contra um time que quase nunca perde. Defenderam com o coração, e isso me emocionou. A forma como vencemos foi especial”, disse o treinador.

Além disso, Sampaoli ressaltou ainda a importância do resultado.

“Para mim, essa vitória vale seis pontos, não três. Considero um triunfo de muito valor, pela situação em que o time estava e pela valentia com que se comportou”, completou.

