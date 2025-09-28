Arsenal vira no fim com gol brasileiro e vence o Newcastle na Premier League

Gabriel Magalhães decide nos acréscimos, garante triunfo fora de casa e mantém os Gunners na briga pela liderança do Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

Em uma partida emocionante no St. James Park, o Arsenal venceu o Newcastles por 2 a 1, de virada, neste domingo (28), pela 6ª rodada da Premier League 2025/26. Os donos da casa venciam a partida até os 39 minutos do segundo tempo, com gol marcado por Woltemade ainda no primeiro tempo. Contudo, Merino e o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, no apagar das luzes, confirmaram a vitória dos Gunners, que voltam a brigar pela liderança do Campeonato Inglês. O duelo também ficou marcado por reclamações contra a arbitragem por parte das duas equipes. Os Gunners reclamaram de falta em Gabriel Magalhães no gol marcado por Woltemade no primeiro tempo, enquanto os donos da casa questionaram um pênalti não marcado após toque de bola na mão do zagueiro brasileiro na reta final da partida, quando Merino já havia empatado o jogo na segunda etapa.

Apesar das reclamações, o Arsenal comemorou demais o resultado fora de casa nesta 6ª rodada. Dessa maneira, o Arsenal subiu para a vice-liderança, agora com 13 pontos, somente dois a menos que o líder Liverpool, derrotado pelo Crystal Palace no último sábado (27). Por outro lado, o Newcastle segue com seis pontos em seis rodadas, na 15ª posição, com somente dois de vantagem para o Burnley, que abre a zona de rebaixamento da Premier League. Três jogadores que vêm fazendo parte das convocações da seleção brasileira no atual ciclo comandado por Carlo Ancelotti estiveram em campo como titulares neste confronto: Bruno Guimarães e Joelinton pelo Newcastle, e Gabriel Magalhães no Arsenal. Além disso, Gabriel Martinelli não saiu do banco de reservas comandado por Mikel Arteta. O jogo As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado e o Arsenal conseguiu se impor mesmo fora de casa. Os donos da casa tiveram um gol anulado em lance polêmico com auxílio do VAR, mas o Newcastle conseguiu reagir depois do susto. Assim, o centroavante Woltemade ganhou no alto de Gabriel Magalhães e abriu o placar para o time mandante. O gol, inclusive, gerou muita reclamação por parte dos Gunners em uma possível falta no zagueiro brasileiro. Contudo, o grande destaque da primeira etapa foi o goleiro Pope que salvou o Newcastle com grandes defesas.

Na segunda etapa, o Arsenal assumiu o controle da posse de bola e criou as melhores oportunidades em busca do empate. No entanto, o grande destaque seguiu nas mãos do goleiro Pope, com grandes defesas para manter o Newcastle em vantagem. O Arsenal conseguiu melhorar após algumas alterações e chegou ao empate com gol de cabeça de Merino, aos 39 minutos. Porém, na reta final da partida, foi a vez dos donos da casa reclamarem da arbitragem. Após um toque de bola na mão de Gabriel Magalhães, o árbitro não consultou o VAR e o pênalti não foi marcado. Por fim, no apagar das luzes, o brasileiro levou a melhor em escanteio e confirmou a virada. Jogos da 6ª rodada da Premier League Sábado (27/9)

