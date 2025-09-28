Aravena destaca importância do Grêmio em voltar a vencer em casa

Tricolor Gaúcho, que estava dois meses sem vencer na Arena do Grêmio, bateu o Vitória, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio, enfim, voltou a vencer dentro de casa após dois meses, neste domingo (28), ao superar o Vitória por 3 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, Aravena, um dos autores dos gols, valorizou o triunfo sob seus domínios e ainda destacou o gol.

“Foi um jogo muito difícil, Vitória jogou bem. Importante ganhar com nossa torcida, muito feliz por isso. Muito feliz pelo gol, trabalho para ajudar o time e hoje consegui um gol para a torcida do Grêmio”, destacou Aravena ao Premiere.