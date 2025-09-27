West Ham demite treinador após oito meses de trabalho

Graham Potter comandou o time em 25 jogos: obteve seis vitórias, cinco empates e 14 derrotas

O West Ham anunciou neste sábado (27) a demissão do técnico Graham Potter, apenas oito meses após sua chegada ao clube. A diretoria ainda não comunicou quem será o próximo comandante.

Potter assumiu o comando em janeiro e dirigiu a equipe na reta final da última temporada e no início da atual. Nesse período, foram 25 partidas, com seis vitórias, cinco empates e 14 derrotas.