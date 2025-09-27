Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Cruzeiro

Cruz-Maltino não tem nenhum jogador suspenso para o jogo, mas três atletas do elenco estão na berlinda e precisam tomar cuidado / Crédito: Jogada 10

O Vasco tem três jogadores pendurados para a partida contra o Cruzeiro, neste sábado (27), às 18h30, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um é titular, já os outros dois são reservas, mas todos precisam tomar cuidado para não desfalcar o Cruz-Maltino no jogo seguinte, diante do Palmeiras, quarta-feira (1), no Allianz Parque. Dessa forma, os jogadores em questão são Barros, Paulinho e David. O primeiro é o volante titular do Vasco nas últimas seis partidas, coincidentemente, o Cruz-Maltino não perdeu. Ele levou cartão amarelo nos jogos contra Ceará e Flamengo.