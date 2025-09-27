Pelo Português, Sporting vence fora de casa e cola no líder Porto

O artilheiro Luis Suárez deixa o dele, e os atuais bicampeões chegam aos mesmos 18 pontos dos portistas

O colombiano Luis Suárez marcou logo aos 12 minutos de jogo, e o Sporting conseguiu sustentar o 1 a 0 até o fim, diante do Estoril. Assim, com esta vitória pela 7ª rodada do Português, no estádio António Coimbra da Mota, em Estoril, os atuais bicampeões colocam pressão no líder Porto, já que chegaram aos mesmos 18 pontos dos portistas, que ainda vão jogar neste domingo contra o Arouca, fora de casa. O Estoril permanece com cinco pontos, em 13º lugar, se aproximando da zona de rebaixamento.

Como foi a vitória do Sporting

O jogo teve o Sporting com muito mais posse — 63% —, mas o Estoril foi bem mais objetivo nas finalizações, quase igualando o número dos leoninos (9 a 7). O Sporting começou em cima, querendo matar logo o jogo. Primeiramente, perdeu ótima chance com Morita. Depois, aos 12 minutos, saiu na frente quando Araújo cruzou sob medida para a conclusão de Luis Suárez.

O Sporting seguiu perdendo boas chances. As melhores foram com Suárez e Pote. Já o Estoril levou algum perigo em dois chutes de Holsgrove — um passou rente à trave, e o outro o goleiro defendeu.

No segundo tempo, o jogo foi menos intenso, mas com o Sporting melhor. O ex-Vitória, Alisson Santos, criou pelo menos quatro boas jogadas pela esquerda, mas pecou na hora de cruzar ou finalizar.