Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham

Clube londrino fez o comunicado poucos minutos depois de anunciar a demissão de Graham Potter
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O West Ham anunciou neste sábado (27) Nuno Espírito Santo como novo treinador, poucas horas após demitir o inglês Graham Potter do comando da equipe. O português assinou contrato de três temporadas e já comandará o treino deste sábado, preparando o time para o jogo de segunda-feira contra o Everton, quando fará sua estreia.

 

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar