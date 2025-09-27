Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West HamClube londrino fez o comunicado poucos minutos depois de anunciar a demissão de Graham Potter
O West Ham anunciou neste sábado (27) Nuno Espírito Santo como novo treinador, poucas horas após demitir o inglês Graham Potter do comando da equipe. O português assinou contrato de três temporadas e já comandará o treino deste sábado, preparando o time para o jogo de segunda-feira contra o Everton, quando fará sua estreia.
West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club's new men's Head Coach.
