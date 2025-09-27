No drama, Atlético vence o Mirassol e sobe na tabela do Brasileiro

Vitória por 1 a 0 em casa sobre a sensação da Série A leva o Galo ao 14º lugar. Time jogou com um a menos no 2º tempo e teve em Everson o herói / Crédito: Jogada 10

O Atlético teve ótimo início no duelo da noite deste sábado, 27/9, contra o Mirassol, na Arena MRV. Pela 25ª rodada, neste dia 27/9, pressionou desde o começo e logo marcou com Vitor Hugo, aos oito minutos. Seguiu dominante até ver Júnior Alonso cometer falta dura em Danielzinho e ser expulso no fim do primeiro tempo. Com um a menos, o time se fechou no segundo tempo e viu o Mirassol desperdiçar muitas chances, enquanto o goleiro Everson fez defesas decisivas e “fechou o gol”. No sufoco, o Galo conseguiu segurar um heroico 1 a 0, já que terminou com nove jogadores nos cinco minutos finais — Júnior Santos, lesionado, apenas fez npumero marncadno em campo (ascinco substituições já estavam esgotadas). Com a vitória, o Atlético pula duas posições e chega ao 14º lugar, com 28 pontos. O Mirassol perdeu a chance de encostar nos líderes, mas segue confortável, consolidado com 42 pontos. Para o próximo duelo, porém, Sampaoli terá importantes desfalques. Além de Júnior Alonso, expulso, o goleiro Everson — destaque da partida —, Arana e Hulk receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos nesta terça (30/9) contra o Juventude. Um detalhe curioso: Hulk levou o amarelo mesmo sem entrar em campo, por reclamação a partir do banco de reservas.

Mineiros começam com tudo O Atlético de Sampaoli entrou muito modificado, com alguns astros no banco: Arana, Scarpa e Hulk. Além disso, apostou em três zagueiros, aproveitando a boa fase de Vitor Hugo, e com Caio Paulista na ala esquerda, enquanto Rony comandava o ataque. A pressão do Atlético foi sufocante nos primeiros dez minutos. Atacando muito pela esquerda, viu Caio Paulista entrar na área duas vezes e, na segunda, receber de Igor Gomes e obrigar o goleiro Walter a fazer uma grande defesa. Na cobrança do escanteio, aos oito minutos, Bernard cruzou e Vitor Hugo cabeceou na pequena área para abrir o placar.

O Galo seguiu dominante até os 25 minutos. Teve uma oportunidade clara em que Biel e Caio Paulista se atrapalharam na hora do arremate dentro da área. Depois disso, o Mirassol conseguiu equilibrar as ações, construindo algumas boas jogadas e obrigando Everson a fazer uma grande defesa. Atlético com dez Aos 44 minutos, Jemerson Alonso entrou com o braço na cabeça de Danielsinho e foi corretamente expulso, deixando o Galo com dez. O curioso é que os atleticanos reclamaram da expulsão, e Sampaoli acabou levando cartão amarelo por veemência nas críticas ao árbitro. Com um a menos, Sampaoli ajustou a defesa, mas tirando um de seus melhores jogadores em campo, Bernard, e colocando mais um defensor, Ivan Román, retomando o esquema com três zagueiros

Sufoco e vitória No segundo tempo, o Mirassol tentou aproveitar a vantagem numérica. Mas Everson estava ligado. Fez duas defesas incríveis, inclusive em um lance em que o árbitro marcou impedimento — mas, se valesse, o goleiro estaria lá do mesmo jeito. O Galo, no entanto, não apenas se cuidava na defesa. Aos 11 minutos, Biel, de fora da área, obrigou Walter a fazer uma defesa dificílima. Aos 21, Carlos Eduardo cabeceou para outra bela defesa de Everson.